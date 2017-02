Foragidos após massacre são presos ao tentar roubar supermercado no AM

Isac Braga Silva, 33, “Bob”, Walisson Ferreira Lima, 34, conhecido como “Maranhão”, e Denizia da Silva Moreira, 27, foram presos em flagrante na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, enquanto se reuniam para assaltar um supermercado na Avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, na noite de quarta-feira (1). “Bob” e “Maranhão” eram fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde a rebelião do dia 1º de janeiro, que resultou na fuga de 225 detentos do Compaj e do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

De acordo com a delegada Fernanda Antonucci, do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a delegacia já fazia buscas por fugitivos do sistema prisional quando recebeu uma informação de que uma funcionária de um supermercado, na Avenida Paraíba, estaria ajudando “Bob” e “Maranhão” no assalto ao estabelecimento.

“Os monitoramos e constamos que eles iam cometer o crime na segunda-feira (30), mas não fizeram por ter muita gente no local. Já na terça-feira (31), eles cogitaram realizar o assalto, mas não se reuniram. Na quarta-feira (1), eles marcaram de se encontrar em frente a outro supermercado no Nova Cidade, para irem roubar o local, fizemos a abordagem deles e os prendemos”, disse a delegada.

A delegada informou ainda que os suspeitos estavam em um carro Classic, prata, alugado pelo trio, com uma arma calibre 380mm com numeração suprimida e 15 munições.

“A Denizia era a pessoa que trabalhava no supermercado, era quem estava informando os homens para facilitar o crime e estava tendo um relacionamento amoroso com o Isac”, disse a delegada, informando ainda que Walisson usava uma farda de uma empresa de segurança, na intenção de facilitar o crime.

O trio foi conduzido para o 1° DIP, onde foi constatado que eles teriam roubado um carro S10 preto, que teve a placa adulterada, e um carro Gol vermelho, no dia 26 de janeiro. “Eles confessaram que haviam roubado esses veículos e nos disseram onde estavam. Recuperamos os carros abandonados em um no Petrópolis e outro no bairro São Francisco”, informou Antonucci.

“Bob” já respondia por mais de 10 processos criminais no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por crimes como roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio em 2015, segundo a Polícia Civil. “Maranhão” responde pelo latrocínio do policial civil Washington Afonso Simões, no estacionamento de um shopping, em 2011. Denizia não tinha nenhuma passagem pela polícia.

“Bob” e “Maranhão” estavam presos no Compaj e haviam fugido durante a rebelião do dia 1º de janeiro, segundo a delegada.

Isac, Walisson e Denizia devem responder pelos crimes de associação criminosa. Isac também deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, por ter confessado ser o dono da arma. Os homens devem ser encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Denizia para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).