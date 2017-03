Foragidos estão entre suspeitos de roubar e atirar em PM, em Manaus

Cinco suspeitos de roubar e balear o soldado da Polícia Militar (PM) Jeandreson Ferreira de Araújo, de 29 anos, foram presos pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) durante Operação Catraca, em Manaus. A arma de fogo do PM e o carro que tinham sido levados pelos criminosos foram recuperados na noite de sexta-feira (17). Dentre os presos há dois presidiários que estavam foragidos e que tinha escapado durante a fuga do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em janeiro deste ano. Um sexto homem foi preso com o grupo, mas ele foi indiciado por tráfico e associação para o tráfico.

Após o assalto, a Seaop foi informada da tentativa de latrocínio do PM e que cinco homens tinham fugido em um veículo modelo Gol, levando a pistola 840 e o carro modelo Sandero da vítima.

As equipes de policiais conseguiram interceptar parte dos integrantes da quadrilha na avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, na Zona Norte da capital. A Seaop abordou um veículo Fiesta na barreira montada para Operação Catraca. No carro roubado estavam Wanderson Fabrício da Silva de Lima, de 22 anos, e Luan Tavares dos Santos, de 21 anos. Os dois são foragidos do Compaj e tinha fugido da unidade durante o maior massacre de presos do sistema prisional amazonense no dia 1º de janeiro deste ano. A dupla responde a uma série de crimes na justiça, dentre eles: roubo majorado, crimes do Sistema Nacional de Armas e tráfico de drogas.

Durante a abordagem policial, Wanderson e Luan confessaram ter participado do roubo ao PM, informando, inclusive, que o veículo da vítima tinha sido abandonado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A arma de fogo do soldado foi encontrada dentro do carro dos suspeitos, três carregadores e 30 munições de calibre 40. A Seaop pediu apoio da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e a equipe localizou o carro no local indicado.

Foragidos portavam arma e munição roubados do PM (Foto: Divulgação/Seaop)

Por meio de imagens captadas por câmeras de um vizinho do soldado foi identificada a placa e o proprietário do veículo Gol usados pelos criminosos. As equipes da Seaop foram até rua 216, no conjunto Cidadão V, no Nova Cidade. No local, o veículo foi encontrado estacionado na garagem de uma casa. Também foi encontrada uma motocicleta Honda Titan 150, sem placa, mas com restrição de roubo.

Três homens e uma mulher estavam na casa. Um dos homens era primo de terceiro grau da esposa do policial militar baleado e foi reconhecido pela mulher. O proprietário do veículo revelou que tinha emprestado o carro usado no assalto por R$ 50 para um homem, que tinha deixado a moto roubada como permuta. Segundo a Seaop, uma porção de substância supostamente entorpecente foi encontrada na residência.

Foram presos ainda Leandro dos Santos e Santos, 37 anos; Arildo Azevedo Salvador, 32 anos; Leonardo Sales da Silva, 21 anos; e Aluízio Alves da Silva Júnior, 20 anos. Os seis presos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestaram depoimento. Apenas Aluízio Alves responderá pelo crime de associação ao tráfico de drogas e receptação. Os demais presos serão indiciados por latrocínio tentado e associação criminosa.

Assalto

De acordo com a 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de sexta, os assaltantes armados invadiram a casa da vítima no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Os criminosos foram até o quarto onde estava o soldado e atiram no policial, que foi atingido com um tiro nas costas. Os homens fugiram levando um carro modelo Sandero e uma pistola do PM. A mulher e o cunhado do policial estavam na residência no momento do assalto, mas não ficaram feridos. O soldado foi levado foi encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz onde foi submetido à cirurgia.

“Primeiro os caras entraram em casa e a cachorra latiu. Então, eles atiraram nela. Depois entraram em casa e um deles me mandou abaixar e colocou a arma na minha cabeça. O outro foi para o quarto onde ele [Jeandreson] estava. Tentou abrir a porta, mas ele não deixava. O [homem] que estava com a arma na minha cabeça descuidou e eu saí correndo. Só ouvi o tiro depois”, disse Davi Lima Marques, cunhado da vítima.

Crime ocorreu em casa na Zona Norte de Manaus (Foto: Indiara Bessa/G1 AM)