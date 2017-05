Governador interino David Almeida anuncia novo secretariado do AM

o Novo governador do Amazonas, David Almeida, anunciou na tarde desta quarta-feira (10) mudanças no secretariado do Estado. Ele assumiu o Governo após a cassação de José Melo, confirmada após decisão do Tribunal Superior do Estado (TSE), em Brasília.

Na Secretaria de Estado de Saúde (Susam), entra o especialista em administração hospitalar Vander Alves, no lugar de Mercedes Gomes de Oliveira. O ex-diretor do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Arone Bentes, assume a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), até então comandada por Algemiro Ferreira Lima Filho.

O ex-prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, será titular da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Na Sefaz, entra Francisco Arnóbio, que já era do quadro da pasta. Ele fica no lugar de Jorge Eduardo Jatahy de Castro.

No Instituto de Desenvolvimento da Amazônia (Idam), assume Lúcio Flávio do Rosário. O novo procurador geral do Estado será Tadeu de Souza Sila.

O novo governador deve anunciar até a sexta-feira (12) as chefias do Fundo de Promoção Social (FPS) e do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipaam).