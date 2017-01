Governo do Amazonas muda o comando da Secretaria de Administração Penitenciária

O governo do Amazonas anunciou nesta sexta-feira (13) a troca de comando na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O novo secretário é o tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Rabelo Coelho. Ex-comandante do policiamento especializado, ele assume a pasta em meio à crise do sistem peneintenciario do estado menos de duas semans da morte de 60 presos em presídio do amazonas. Rabelo Coelho entra no lugar de Pedro Florêncio que, segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Sérgio Fontes, deixou a secretaria por conta própria.