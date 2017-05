Grupo antibombas detona explosivo em avenida do bairro Monte das Oliveiras, em Manaus

Um explosivo foi detonado pelo grupo antimbombas na Avenida Campos Sales, Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O artefato foi deixado por dois homens em uma motocicleta na avenida, que fica ao lado de um shopping e de um supermercado na Zona Norte de capital. A sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) funciona no centro comercial.

Toda a extensão da via foi isolada para que o Grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Grupo Marte) trabalhasse no local. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para a ocorrência, que era acompanhada por populares.