Grupo cria site e app para achar vagas em estacionamentos de Manaus

Um grupo de empreendedores do Amazonas criou um sistema que permite a usuários de veículos encontrar estacionamentos próximos em Manaus. O site e aplicativo ‘Park Web’ é capaz de gerenciar a entrada e saída de veículos nos estacionamentos onde estiver instalado e disponibilizará, em tempo real, um mapa com todas as vagas disponíveis.

Segundo o pesquisador Maridilson Ribeiro, por ser um sistema online, a resposta do gerenciamento é rápida, ou seja, a partir do momento que for gerado um comprovante de entrada para um veículo no estacionamento, o sistema atualizará mostrando que a vaga estará ocupada.

E, no momento que for feito a baixa do veículo no estacionamento, a vaga automaticamente ficará disponível para visualização. “Ele funciona com um sistema instalado em um computador no local, onde o estacionamento gerencia suas vagas, que sincroniza com o site em tempo real. Com atualização automática em cada movimentação gerada pelo sistema desktop”, disse.

O sistema já está finalizado para comercialização e o site também já está no ar, mas apenas com cadastros dos estacionamentos para os testes. A previsão é que o sistema comece a funcionar no primeiro semestre de 2018.