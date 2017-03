Grupo é preso com arma e uniformes da Polícia Civil em Manaus

Quatro homens com idades entre 21 e 26 anos foram presos com arma de fogo e camisas da Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (1º) no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus. Segundo informações da PM, o grupo planejava matar um homem foragido do regime semiaberto.

Durante a manhã desta quarta, a equipe policial da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu do Centro Integrado de Operações (Ciops) a informação de um disparo de arma de fogo no bairro Raiz, próximo a avenida Tefé.

Ao se deslocar para o local, a equipe da PM constatou que o grupo tentava fugir em um veículo de cor preta, quando a perseguição iniciou. Ao chegar na Rua Maués, no bairro Cachoeirinha, os suspeitos se entregaram, menos um deles, de 26 anos, que ainda tentou fugir, mas foi pego pelos policiais.

No carro usado pelos homens, foram encontrados quatro uniformes policiais e uma pistola de uso restrito da Polícia Civil. Durante a abordagem, a PM verificou que o suspeito que tentou fugir estava com um ferimento de arma de fogo na perna. Ele foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde foram realizados todos os procedimentos.

À polícia, os suspeitos afirmaram que se reuniram para matar um homem foragido do regime semiaberto. Ao chegar no local, não dispararam tiros porque havia crianças na rua, mas o alvo da tentativa de homicídio disparou contra o grupo, atingindo um dos suspeitos na perna.

Eles informaram a PM que usavam os uniformes para despistar qualquer suspeita e tentativa de denúncia. O grupo foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: G1