Grupo preso por adulteração recebia ordens de dentro de presídio, no AM

A polícia desarticulou uma quadrilha que roubava e adulterava veículos em Manaus. Segundo a polícia, o grupo preso na manhã desta quarta-feira (21) atuava por ordem de detentos do sistema prisional da capital. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em diversas zonas da cidade.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Péricles Nascimento, as investigações iniciaram há cinco meses e parte do grupo já havia sido preso por outro crimes.

“A investigação durou cerca de cinco meses e durante esse tempo nós viemos prendendo alguns desses elementos por roubo a residência, roubo a veículo. A investigação no início já identificou que havia um comando que partia de dentro da cadeia e por isso cumprimos mandados no CDPM e no IPAT. Na verdade, esse grupo adulterava os veículos, eles faziam assaltos com esses veículos também, depois tentavam vender. Então há várias ramificações desse grupo criminoso”, afirmou.

Segundo Nascimento, durante a manhã desta quarta a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em um escritório próximo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Zona Centro-Sul da capital. No local, foram apreendidas placas e diversos documentos.

“Lá, nós cumprimos uma busca e apreensão e fizemos a prisão de um elemento que conseguia essas placas com mais facilidade, naqueles escritórios próximos ao Detran. Nossa investigação concluiu que eles iam lá próximo ao Detran buscar as placas para adulterar os carros roubados. Há empresas credenciadas para fazer a confecção de placas do Detran, que aí eles conseguiam com certa facilidade colocar em carros roubados”, contou.

Placas, documentos e um revólver foram apreendidos (Foto: Rickardo Marques/G1 AM)

Ao todo, seis pessoas foram presas e oito mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais. Durante as diligências, um dos suspeitos de 29 anos foi capturado com um revólver calibre 38 e seis munições. O grupo será autuado por roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e associação criminosa. O suspeito localizado com o revólver deve responder também por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito