Homem causa incêndio em terreno ao queimar lixo, em Manaus

O caso ocorreu por volta de 15h, no terreno de uma mercearia. Um funcionário foi até o local para queimar lixo, mas as chamas fugiram do controle e gerou o incêndio.

“É uma coisa que as pessoas fazem, se livrar do entulho queimando, então as pessoas se confiaM nisso só que elas ignoram a situação que com a mudança do vento as chamas podem mudar para outra área. Nesse caso, o homem separou a parte que tava queimando e quando percebeu já estava em outra área. A pessoa pode perder o controle e é um risco que as pessoas sempre correm quando fazem esse procedimento. O que a gente sempre recomenda é que acionem a prefeitura, juntem esse material e joguem no lixo”, afirmou.