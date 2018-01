Homem e achado morto em rua no Santa Etelvina, em Manaus

O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado em via pública na tarde desta segunda-feira (1) no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ele apresentava marcas de tiros e corte de faca.

A polícia foi acionada para a Travessa Nove do loteamento Fortaleza. De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo estava em via pública e coberto com um lençol.