Homem é achado morto em terreno de obra no bairro Alvorada, em Manaus

Um homem foi encontrado morto na noite de sexta-feira (29) no terreno de uma escola estadual em obras no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a perícia da Polícia Civil, a vítima foi estrangulada. O crime teria ocorrido no dia 26 de setembro.

De acordo com um morador do bairro, que não quis se identificar, a vítima era conhecida no local. “Conhecia ele de vista, todo mundo chamava ele de ‘Zarolho’, mas não sei se ele tinha envolvimento com drogas”, contou o morador.