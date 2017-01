Homem é executado com tiros na cabeça, e colega é ferido em Manaus

Um homem de 29 anos foi executado com tiros na cabeça no fim da noite de sexta-feira (20) no bairro Tancredo Neves, localizado na Zona Leste de Manaus. Um colega dele ficou ferido. Suspeitos do crime não foram identificados até o momento.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o assassinado ocorreu na Rua Apurinã. A vítima estava na companhia um outro homem quando um carro, modelo Montana, de cor preta, parou no local e os suspeitos que estavam dentro do veículo atiraram.

Ao todo, quatro disparos atingiram a vítima na cabeça. O outro homem ficou ferido com dois tiros nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo as declarações de testemunhas, ao menos quatro pessoas estavam dentro da Montana. Todos fugiram após os disparos, sem serem identificados.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).