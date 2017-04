Homem é morto a tiros após perseguição na Zona Sul de Manaus

Harrison Santos, de 29 anos, foi morto com oito tiros pelo corpo na tarde desta quinta-feira (6), no beco 1° de Maio, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus. O homem foi perseguido por pelo menos três pessoas antes de ser morto, segundo a Policia Militar.

De acordo com o aspirante Souto Moraes, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a policia foi acionada por volta das 16h30 para o homicídio. Ao chegar no local, o aspirante informou que o corpo do homem já estava no chão, coberto por uma lona.