Homem é morto com 15 tiros no AM ao deixar ponto de venda de drogas

Naykel William Cordeiro da Silva, de 26 anos, foi assassinado, na madrugada deste domingo (5), com pelo menos 15 tiros. O crime ocorreu no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi alvejada na saída de uma casa, que funcionava como ponto de venda de drogas. A família acredita que ele tenha sido confundido.

O caso ocorreu por volta de 2h, na Rua Fortaleza. Na ocasião, Naykel Silva deixava a casa quando um veículo modelo Prisma, de cor branca, parou na frente do local. Um dos ocupantes do carro abaixou o vidro e fez os disparos pela janela.

Um irmão da vítima, de 20 anos, que não quis se identificar na reportagem, contou que Naykel Silva era usuário de drogas e estava no local para comprar entorpecentes. A família suspeita que, por esse motivo, ele tenha sido confundido com um traficante.

Crime ocorreu em frente a ponto de venda de drogas (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

De acordo com a polícia, os tiros atingiram o homem no tórax, braços e costas. Naykel Silva morreu no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) realizou uma vistoria na casa onde a vítima foi para comprar drogas. A polícia encontrou documentos de um ex-presidiário, que havia sido preso por tráfico e estava em liberdade. Entretanto, o imóvel estava vazio e o homem não foi localizado.

A investigação do caso será feita pela DEHS.