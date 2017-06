Homem é morto com tiros no rosto após buscar esposa no trabalho, em Manaus

Um homem de 33 anos foi morto com três tiros na cabeça na Avenida Açaí, no Distrito Industrial de Manaus, no fim da tarde desta quarta-feira (28). Ele andava pela via com a esposa, após buscá-la em uma empresa próxima. Dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos.

De acordo com o tenente Lasmar, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi buscar a esposa no trabalho e, quando caminhavam pela avenida, os dois foram abordados pelos homens.

“A esposa disse que eles estavam andando na rua, a moto parou com dois homens e eles apontaram a arma para eles. Ela contou que o marido disse que não era nada com ela, e sim com ele, e os suspeitos atiraram contra ele”, disse.

Ainda de acordo com o sargento, a dupla fugiu na moto e a namorada não foi ferida. Para ele, o crime tem características de acerto de contas. Ele explicou que o homem foi atingido com três tiros no rosto.

À polícia, a esposa disse ainda que o homem estava cumprindo pena no regime semiaberto, mas não informou o crime.