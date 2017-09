Homem é perseguido e morto a facadas em beco na Zona Oeste de Manaus

O corpo de um homem, de 21 anos, foi encontrado no Beco Bragança, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste sábado (16). O crime ocorreu por volta das 11h30. O suspeito do crime fugiu após esfaquear Allyson Vicente.

A tia da vítima contou que o sobrinho e o suspeito teriam brigado. “Eles passaram a noite bebendo. O cara quis que ele pagasse mais alguma coisa. Como ele não quis, eles começaram a brigar”, contou a tia, que preferiu não se identificar.

De acordo com testemunhas que moram próximo ao local do crime, o homem seria usuário de drogas e teria sido perseguido pelo rapaz que o atingiu com três facadas.

“Ele [a vítima] veio correndo lá de baixo, quando o cara pegou ele (sic) e deu três facadas: uma no coração, uma no braço e a outra no pescoço. O rapaz jogou a faca e foi embora correndo “, contou uma moradora que não quis se identificar.

A vítima morreu no local. Os moradores acionaram o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo do local.