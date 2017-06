Homem é preso no AM após violar sepultura e roubar crânio para ritual

Um homem, de 36 anos, foi preso neste sábado (17) na cidade de Novo Airão, interior do Amazonas, suspeito de violar uma sepultura e furtar um crânio. Uma mulher, 46 anos, que teria contratado o serviço também foi presa. De acordo com a Polícia Civil, o crânio humano seria utilizado em um ritual.

A delegada Alessandra Braga informou à Rede Amazônica que a mulher presa havia contratado o ajudante de pedreiro para fazer a retirada do crânio em troca de R$ 100. No entanto, ela se recusou a pagar o valor total em razão do odor.

Após a denúncia de que a cabeça teria sido jogada em um terreno baldio, no bairro do Chicó, a Polícia Civil foi até o local e encontrou o suspeito de ter violado a sepultura no cemitério do município.