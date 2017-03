Homem é preso suspeito de estuprar e ameaçar menina de 14 anos, no AM

Um homem de 35 anos foi detido suspeito de estuprar e chantagear uma menina de 14. De acordo com a Polícia Militar, ele entrou em contato com a vítima por meio de um perfil falso em uma rede social. O homem foi preso nesta quarta-feira (8) em frente à escola Ruy Araújo, na Avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha, onde havia marcado um novo encontro com a vítima, que fez a denúncia. Ele responderá ao inquérito em liberdade.

Ao G1, a PM informou que o suspeito usava um perfil falso no Facebook com o nome fictício de “Karina Mesquita”. Ele adicionava as meninas da escola onde a vítima estuda e oferecia empregos de menor aprendiz.

Após conversas na rede social, a vítima e o suspeito marcaram um encontro. De acordo com a PM, ele a ameaçou com uma arma e a levou para um motel, onde ela foi estuprada. O homem tirou ainda fotos íntimas da vítima e tomou o celular dela.

Conforme a PM, o homem ameaçou a menina e disse que, caso eles não se encontrassem de novo, iria espalhar as fotos dela. Ele marcou um novo encontro com a menina, que acionou a polícia. A prisão ocorreu após o homem chegar ao lugar marcado para o encontro. Com ele, a polícia apreendeu o celular da vítima.

A delegada Luciana Shelzia informou que o homem será liberado porque a prisão não ocorreu em flagrante. Ele responderá a inquérito por estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição. A polícia investiga se ele já cometeu outros crimes.

