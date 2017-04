Homem morre após ser baleado com mais de 10 tiros no bairro São Lázaro, em Manaus

Um homem de 42 anos morreu após ser atingido com aproximadamente 10 disparos de arma de fogo, no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Familiares acreditam que ele foi vítima de uma emboscada após ter recebido a ligação de um homem, ainda não identificado, que marcou um encontro em frente à igreja do bairro. Ninguém foi preso ainda.

O crime ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (10), na rua São Vicente. De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada na escadaria em frente a igreja de São Lázaro, com dois amigos.

O assassinato chamou atenção dos moradores do bairro. Pelo menos 200 pessoas acompanharam a remoção do cadáver. O trânsito ficou complicado na área. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram chamados para ajudar a afastar a multidão da rua São Vicente e dar espaço para os veículos trafegarem.