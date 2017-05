Homem morre e mulher fica ferida em colisão de duas embarcações no interior do Amazonas

Uma colisão entre duas embarcações deixou um homem morto e uma passageira gravemente ferida na noite de sexta-feira (5), no interior do Amazonas. O acidente ocorreu no Rio Nhamundá, a 375 km de distância de Manaus. Umalancha foi apreendida pela Marinha após a colisão.

De acordo informações obtidas pela Rede Amazônica, a colisão ocorreu por volta das 19h, no trecho rio em frente a sede do município de Nhamundá. Uma lacha de Manaus teria passado por cima de uma voadeira – pequena canoa de motor de popa.

A passageira e o condutor foram lançados no rio. Uma mulher de 41 anos foi resgatada gravemente ferida do rio ainda na noite e levada para Hospital Padre Colombo, em Parintins. A passageira não corre risco de morte e ainda está internada no hospital.

Um homem ainda não identificado, que estava na pequena embarcação, morreu e o corpo foi resgatado na manhã deste sábado (6). Os ocupantes da lancha não ficaram feridos. A lancha envolvida no acidente foi apreendida pela Marinha e permanece no Porto de Nhamundá. As causas e responsabilidades serão determinadas em Inquérito Administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil. O G1 aguarda posicionamento da corporação sobre o acidente.

Representante de vendas foi levada para hospital em Parintins (Foto: Ocimar Lima/Rede Amazônica)