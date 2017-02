Homem nu que invadiu batalhão no AM morreu estrangulado, aponta IML

O Instituto Médico-Legal (IML) constatou que a causa da morte do homem, que morreu após invadir o batalhão do Exército em Manaus, foi estrangulamento. O homem ainda não identificado morreu, na terça-feira (21), dentro da área de mata no 1º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS), situado no bairro São Jorge, Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, a morte ocorreu depois o homem e um militar trocarem agressões no local.

O laudo do IML apontou estrangulamento, ação inibitória e morte reflexa como causas da morte. O caso será investigado pelo Exército e pela Polícia Civil do Amazonas.

Segundo o Comando Militar da Amazônia (CMA) o homem “completamente sem roupas e desprovido de qualquer tipo de identificação” invadiu a área do 1º BIS e travou luta corporal com um militar desarmado que passava pelo local.

O 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou que os dois trocaram socos, quando o homem ficou desacordado com os golpes. O militar saiu do local para chamar outros colegas, que constataram que o homem, na verdade, estava morto, segundo contou a polícia.

O CMA informou ainda que instaurou procedimento investigativo juntamente com a Polícia Civil, a fim de elucidar o ocorrido.

“O Comando Militar da Amazônia se compadece e lamenta o acontecido e corrobora que está envidando todos os esforços para que o fato seja esclarecido”, diz trecho de nota.

O corpo do homem permanecia sem identificação no Instituto Médico Legal (IML) no início da manhã desta quarta-feira (22).