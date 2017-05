Homens assaltam rota de empresa do Polo Industrial e rendem 28 passageiros em Manaus

Um ônibus que transportava trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM) foi assaltado na noite de quinta-feira (25), na Zona Leste da capital amazonense. Três suspeitos renderam 28 passageiros. O trio roubou celulares e documentos das vítimas. Um dos ladrões chegou a tocar nas partes íntimas de uma das vítimas para verificar se ela havia escondido um celular. O trecho onde o crime ocorreu fica na comunidade Santa Inês, considerado perigoso pela ocorrência de assaltos semelhantes.

Segundo vítimas, o veículo saiu de uma fábrica de componentes eletrônicos no Distrito Industrial II e seguia com os funcionários pela Rua Hibisco (Pista da Raquete), quando o crime ocorreu. Por volta das 22h25, os três homens renderam uma passageira no desembarque e entraram no ônibus. Durante cerca de cinco minutos, o motorista e os passageiros ficaram em poder dos criminosos.

“Na hora em que uma moça desceu, os assaltantes a empurraram e entraram no ônibus. Eles anunciaram o assalto. Um deles estava armado com arma de fogo. Me mandaram continuar com ônibus em movimento, depois ordenaram que eu entrasse em uma rua [rua Q] e estacionasse o ônibus de frente para um murro, para não atrapalhar a fuga deles”, contou o motorista João Procópio, de 55 anos.

Um grupo de trabalhadores percebeu a ação dos assaltantes e jogou objetos pessoais para tentar evitar que fossem levados pelos criminosos. Porém, dez pessoas tiveram celulares, bolsas e documentos roubados. Testemunhas relataram que um dos assaltantes apalpou a genitália de uma vítima para verificar se ela estava escondendo celular. Os criminosos não se preocuparam em esconder os rostos, de acordo as vítimas. “Eles agiram rápido e fugiram logo em seguida”, disse o motorista.

As vítimas registrarão um Boletim de Ocorrência no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na manhã desta sexta-feira (26).

Outro caso