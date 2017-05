Um incêndio atingiu três casas na madrugada deste domingo (14), entre as ruas Nhamundá e Apurinã, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

Duas casas de madeira e uma mista foram atingidas no incêndio, que ocorreu por volta de 2h. As causas do ocorrido não foram informadas.