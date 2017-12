Incêndio de grandes proporções destrói depósito de alimentos do Grupo Pão de Açúcar em Osasco

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito do Grupo Pão de Açúcar, em Osasco, cidade da Grande São Paulo, na tarde desta quarta. As chamas e a fumaça podiam ser vistas a quilômetros de distância.

Foram deslocadas 29 viaturas do Corpo de Bombeiros e 87 homens. No local, estavam estocados alimentos refrigerados como carnes, frutas e verduras. O trabalho de combate foi difícil, de acordo com os Bombeiros, e a prioridade foi evitar que o forro do depósito caísse.

O último informe foi que as chamas estão controladas, mas o combate ao fogo segue. Não houve registro de vítimas. Em nota, o Grupo Pão de Açúcar disse que vai colaborar com as investigações da causa do acidente.