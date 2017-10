Infraero espera movimentação de 2 milhões de passageiros no feriado

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) estima que cerca de 2 milhões de viajantes passem pelos 59 aeroportos da rede de 10 a 16 de outubro, por causa do feriado.

A estimativa é 3% maior que o número de embarques e desembarques registrado no feriado de Nossa Senhora Aparecida em 2016, quando os terminais operados pela estatal receberam 1,9 milhão de passageiros.

De acordo com a Infraero, os dias de maior fluxo deverão ser quinta-feira (12), com mais de 296 mil embarques e desembarques previstos; sexta-feira (13), com 310,7 mil passageiros; e segunda-feira (16), com previsão de 347,2 mil viajantes.

Em nota, a Infraero informou que os aeroportos da rede vão intensificar os trabalhos das equipes de segurança e de operações, remanejar escalas de trabalho e fazer manutenções preventivas em equipamentos, como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes para garantir a fluidez nas operações no período de feriado prolongado.

“Os ‘amarelinhos’, funcionários identificados pelo colete amarelo com a frase ‘Posso Ajudar/May I Help You?’, estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões de informações da Infraero as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes”, informou a estatal.