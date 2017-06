Inpa lança cartilha para conscientizar sobre caça e pesca de botos na Amazônia

A campanha busca impedir a matança do boto-vermelho (Inia geoffrensis), usado como isca para a pesca da piracatinga (Calophysus macropterus), peixe também conhecido como douradinha. O Alerta Vermelho pretende combater as atividades ilegais de caça e pesca, através do engajamento e da participação ativa das pessoas, dentro e fora da região amazônica.