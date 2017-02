Instalação de novos radares nas ruas de Manaus segue sem previsão

Há mais de um ano, redutores de velocidade foram retirados das ruas de Manaus. A nova licitação para seleção da empresa que irá instalar novos equipamentos eletrônicos na capital foi suspensa por indícios de irregularidade. O processo segue em análise no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e não há previsão para a instalação dos equipamentos nas ruas da cidade.

Ao todo, 36 radares faziam a fiscalização de velocidade em Manaus. Eles estavam posicionados em várias zonas, em locais considerados perigosos. A maioria estava nas zonas Leste e Norte.

Os radares foram retirados das ruas em março de 2015, devido à quebra de contrato com a empresa responsável pelo serviço na capital.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o processo licitatório dos radares está em análise.

O Manaustrans disse, ainda, que faz operações constantes com cones e corredores de tráfego em várias avenidas, como Torres para evitar excesso de velocidade por parte dos motoristas.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) comunicou, por meio de nota, que o processo foi suspenso em maio de 2015 por apresentar irregularidades no edital. Em outubro do ano passado, o processo foi remetido para manifestação e voto. Ainda conforme a corte, o caso deve ser levado para julgamento ainda neste semestre.

Suspensão

O processo licitatório para reativar a fiscalização teve a primeira abertura no início em abril.

No entanto, a licitação foi suspensa em abril depois que uma empresa concorrente alegou ilegalidades e restrição ao caráter competitivo no Pregão Presencial de número 007/2015.

Na representação, a empresa alegou que as especificações técnicas feitas pela administração quanto ao radar portátil (tipo pistola) restringiam a competitividade do certame, uma vez que o tal equipamento contava com apenas uma fabricante nacional.

À época, o relator-conselheiro do TCE-AM Ari Moutinho Júnior considerou prudente suspender liminarmente a licitação até que o Manaustrans desmembrasse os dois modelos de radares em certames diferentes.

Conforme parecer do conselheiro, o radar móvel e o fixo (de pistola) são modalidades diferentes e não poderiam ser tratadas como um mesmo modelo.