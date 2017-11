Italianos resgatam mais de 450 imigrantes no Mediterrâneo

Cerca de 470 imigrantes foram resgatados hoje (25) enquanto viajavam a bordo de embarcações no Mediterrâneo Central, informaram à agência de notícias EFE fontes da Guarda Costeira italiana. Os italianos coordenaram o salvamento.

No total, foram realizadas cinco operações de salvamento em águas internacionais diante do litoral da Líbia.

Participaram do dispositivo vários barcos da Guarda Costeira italiana, da Marinha Militar italiana, da operação comunitária EUNavforMed e da agência para a proteção de fronteiras europeias Frontex.

Este ano, até ontem, desembarcaram em portos italianos 115.159 imigrantes resgatados no mar, 32,55% a menos que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Interior italiano.

No entanto, o fluxo migratório desde o norte da África para a Europa, especialmente entre Líbia e a Itália, segue muito ativo. Hoje, houve uma outra tragédia no litoral líbio, após o naufrágio de duas embarcações precárias. Morreram mais de 30 pessoas.