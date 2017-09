Joesley e Saud citam em áudios ex-procurador que ajudou na delação premiada

Os delatores Joesley Batista e Ricardo Saud, da JBS, em nova gravação, citam o ex-procurador Marcelo Miller. O áudio foi divulgado pela Revista Veja nesta terça-feira, antes mesmo da quebra de sigilo das gravações pelo STF, Supremo Tribunal Federal, apesar do fim do sigilo o material ainda não foi disponibilizado.

Joesley e Ricardo também falam da preocupação de uma integrante da equipe de advogados da empresa com a possibilidade da delação atingir membros do STF.

Na conversa, o empresário Joesley afirma que o ex-procurador Marcelo Miller estaria fazendo a ligação deles com o procurador-geral Rodrigo Janot.

Ainda no áudio divulgado pela Revista, Joesley fala da preocupação da advogada do grupo de que o acordo atinja membros do STF.

Os novos áudios foram entregues pelos advogados da JBS à Procuradoria-Geral da República. Aparentemente, as gravações foram feitas sem que Josley e Saud soubessem.

Como há informações que não estão no acordo de delação premiada, Janot disse que pode haver a revisão dos termos do acordo, inclusive com o cancelamento dos benefícios aos delatores. Mesmo assim, segundo Janot, as provas apresentadas continuariam valendo. Mas a decisão final sobre as provas deve ser do Supremo.

Em nota, o ex-procurador Marcello Miller, citado na conversa, diz que não cometeu qualquer crime ou ato de improbidade administrativa e informa que está a disposição das autoridades para esclarecimentos.

Quando Janot apresentou a denúncia de corrupção contra Michel Temer, o presidente insinuou que Janot teria se beneficiado da delação atraves do ex-procurador, que deixou o Ministério Público para trabalhar em escritórios de advocacia.

A defesa dos executivos da J&F, que controla a JBS, disse que tudo será esclarecido assim que a gravação for melhor examinada provando, segundo a nota, que não houve ato que comprometa a ma-fé dos colaboradores.

* A reportagem ainda aguarda a liberação dos áudio pelo STF.