Jovem de 17 anos é detido após atropelar pedestre em Manaus, diz polícia

Um adolescente, de 17 anos, dirigia um carro na madrugada deste domingo (21) quando atropelou um pedestre. O atropelamento ocorreu na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. A suspeita é de que o veículo estava em alta velocidade no momento da colisão. A vítima morreu no local. O adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM). A polícia informou que ele apresentava sinais de embriaguez. Uma passageira ficou ferida e foi levada para hospital.

O acidente ocorreu no sentido bairro/Centro da via, nas proximidades de um hotel.

Segundo a polícia, o carro modelo Corolla trafegava pela Rodrigo Otávio quando um pedestre atravessou a avenida. Ele foi atingido pelo veículo logo depois de uma curva. Após a batida, o carro ainda andou desgovernado por cerca de 40 metros e só parou quando colidiu com uma mureta e o portão de fábrica de equipamentos industriais. O pedestre ficou gravemente ferido e morreu no local.

De acordo com a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois jovens estavam no carro. Uma jovem que estava no banco de passageiro dianteiro ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada com suspeita de fratura para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Não há informações sobre o estado de saúde da passageira.

O jovem fez o teste do bafômetro e foi apreendido pela Polícia Militar.

O adolescente foi levado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e responderá por ato infracional de homicídio culposo no trânsito (quando se mata alguém sem intenção de matar). O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que definirá se o adolescente vai permanecer apreendido até conclusão do caso. O jovem fará 18 anos em agosto deste ano.

Os peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para coletar dados que indicarão se o motorista dirigia em alta velocidade. Há longas marcas de pneus no asfalto do ponto da colisão até o portão da empresa onde carro parou.