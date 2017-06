Jovem é amarrado e morto a tiros em casa de amigo, na Zona Centro-Oeste de Manaus

Um jovem de 24 anos foi morto com seis tiros, por volta das 15h30 desta quinta-feira (15), no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, Herlan Frank Ferreira estava na casa de um amigo, na Rua Brasil, e foi morto no local. Ele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

Segundo populares, um carro branco de modelo não identificado parou no local. Um homem desceu, invadiu a casa e fugiu no veículo em seguida. O amigo de Herlan e dono da casa, Agnaldo Soares, de 22 anos, contou ao G1 que saiu com a esposa e deixou o amigo com uma mulher na casa. Ao retornar, ele foi informado do crime.

“Quando estava chegando aqui disseram que tinham invadido minha casa e atirado nele, eu vi que ele estava baleado e fui atrás de ambulância, mas não achei, aí voltei para tentar socorrer, mas ele já tinha morrido. Nunca tinha visto essa mulher que estava com ele, acho que ela armou pra ele, porque disseram que ela fugiu com os caras”, disse o amigo.

O homem foi alvejado por um tiro nas costas, um nas nádegas, um no braço esquerdo e mais três nas pernas. O delegado Fábio Silva, plantonista do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que a vítima estava com as mãos e os pés amarrados.

“Usaram uma camisa para amarrar e efetuaram os disparos. Ele estava caído no quarto da casa. A vítima tinha passagem pela polícia e, ao que tudo indica, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Os suspeitos não foram identificados e o crime será investigado”, afirma.