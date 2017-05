Jovem é baleada e 3 suspeitos de assalto são detidos após troca de tiros em Manaus

Os três suspeitos foram detidos pela polícia após uma troca de tiros durante uma fuga, na rua Louro Abacate, no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus, na tarde desta segunda-feira (15). Na perseguição, uma adolescente de idade não informada, foi atingida com um tiro de raspão na cabeça. Os detidos teriam assaltado uma distribuidora no bairro Campos Elíseos, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-.