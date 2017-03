Levantamento do CRF aponta quase 290 drogarias irregulares, no AM

Um levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas (CRF-AM) aponta que 286 drogarias estão irregulares no Amazonas. Os dados correspondem ao registrado até este sábado (18). Falta de documentos e a ausência de farmacêuticos são algumas das principais irregularidades encontradas nos estabelecimentos.

Segundo o CRF, o número de drogarias regulares no Amazonas já chega a 926. Existem também 65 distribuidoras de medicamentos. Atualmente, cerca de três mil farmacêuticos atuam no mercado privado e público.

“Hoje nós temos um alto índice de automedicação, e automedicação mata, quer seja um simples analgésico ou um complexo antibiótico ou anticonvulsivante, todos eles podem levar a pessoa a óbito se não for devidamente orientada. Então, onde tiver medicamento tem que ter o farmacêutico presente, porque o farmacêutico é responsável pela medicação, pelo controle, pelo tipo de armazenamento e pelo tipo de orientação”, disse a presidente do CRF, Ednilza Guedes.

Ainda de acordo com o conselho, as zonas Norte e Leste de Manaus são os locais com a maior incidência de estabelecimentos clandestinos. Fiscalizações periódicas são realizadas. Apenas na última semana, o CRF identificou 10 novos estabelecimentos clandestinos.

Durante as fiscalizações, a equipe do conselho lavra o auto de infração e encaminha o relatório para a Vigilância Sanitária, para que seja feita a interdição do local.

Entre as principais ocorrências registradas está o descumprimento da Lei 13.021, que transforma a farmácia em Estabelecimento de Saúde, e reitera a obrigatoriedade da presença permanente do farmacêutico no local. Outras irregularidades constatadas são a falta de certidão de regularidade e a falta de registro.

Segundo a presidente do CRF, atuação irregular desses estabelecimentos é prejudicial à saúde pública no estado. “Nós [conselho] vamos muito atrás daqueles estabelecimentos clandestinos. Eles oferecem risco à saúde pública porque eles não têm um profissional dentro e vendem para a população só visam o lucro, o ganho de dinheiro, e sem a orientação do farmacêutico a pessoa corre risco de fazer uso de medicamentos de qualquer maneira”, afirmou Ednilza Guedes.