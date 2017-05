Mãe acha filho morto após receber fotos do corpo por WhatsApp, em Manaus

Adolescente Evando Lucas Santos, de 17 anos foi encontrado morto em uma área de mata na Avenida Governador José Lindoso, na Zona Leste de Manaus. O corpo foi achado pela mãe do jovem, que recebeu diversas mensagens via WhatsApp com fotos do filho morto, na noite de terça (2). Segundo a família, a vítima estava sendo ameaçada.

Segundo a polícia, o adolescente foi torturado. Ele levou dois tiros na cabeça e tinha diversas perfurações de facadas no pescoço e nas costas.

Familiares do jovem, que pediram para não ser identificados, disseram que o adolescente saiu de Iranduba, há uma semana – onde morava com a família – para Manaus, após receber ameaças de morte.

“A ex-namorada dele passou a namorar com um traficante em Iranduba. Ela ficava fazendo joguinho. Ficava com o Lucas e com o outro rapaz ao mesmo tempo. O traficante descobriu e disse que ia matar o Lucas. Ele tentou matá-lo duas vezes”, disse um familiar.

Com medo de morrer, o adolescente resolveu matar o traficante. Segundo moradores, ele teria supostamente contado com a ajuda da ex-namorada. O assassinato ocorreu na tarde da sexta-feira (28), em Iranduba.

“O Lucas ficou com medo de morrer e matou o traficante primeiro. Foi para se proteger que ele fez isso. O Lucas falou que a mulher fez ‘casinha’ (levou o traficante para o local do crime)”, comentou um morador do município.

Corpo de adolescente foi encontrado pela própria mãe nesta quarta-feira (3), em Manaus (Foto: Ive Rylo/G1AM)

Após o crime, Lucas teria passado a receber ameaças de morte . No mesmo dia, Lucas se mudou para Manaus, se esconder. “Eles me ameaçaram, disseram que se eu não entregasse o Lucas, alguém da minha família ia morrer. Invadiram nossa casa, reviraram tudo”, apontou um parente.

A partir daí, toda a família se mudou para a capital no domingo (30), com medo das ameaças. “Vim atrás do Lucas. Arrumei um advogado para apresentar ele na delegacia de menores. Ele errou e tinha que pagar. Mas antes disso mataram ele”, disse um membro da família.

Na noite da terça-feira (2), o adolescente saiu de casa. Segundo parentes, ele falava no telefone com uma mulher. Momentos após sair de casa, a mãe do jovem recebeu informações de que o jovem tinha sido assassinado. “Não demorou, mandaram um áudio e depois as fotos do Lucas amarrado e todo machucado, sangrando, torturado, com vários tiros”, contou um familiar.

Desesperados, os parentes saíram a procura do corpo do jovem. O cadáver foi encontrado em um matagal e a polícia foi acionada. “Tudo o que quero é justiça. Isso não pode ficar assim”, completou.