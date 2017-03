Mãe organiza brechó para ajudar filha com microcefalia, em Manaus

Maria Fernanda, de 11 meses de vida, nasceu com microcefalia. A mãe dela, Hellen Lima, organiza um brechó para comprar uma cadeira adaptável para a filha, no valor de R$ 10 mil. Para a realização do brechó, em Manaus, ela pede ajuda com doações de roupas, sapatos ou bolsas.

O brechó é para ajudar no conforto da criança. A mãe disse que Maria Fernanda pesa 13 quilos e, em consultas médicas, por exemplo, ela espera cerca de 4 horas com a criança no colo.

“Eu não consigo mais ficar horas com ela no colo. Posturalmente não é bom para ela. Um bebê com as necessidades especiais que ela tem, precisa ter um controle na cervical e lombar. Não podemos dar isto segurando grosseiramente”, afirmou a mãe.

Segundo Hellen, a filha foi diagnosticada com mutações que prejudicam o desenvolvimento do cérebro, como a microcefalia. Para estimular os sentidos de Maria, a mãe faz uma série de exercícios todos os dias.

Entre os exercícios, a mãe chama Maria pelo nome, próximo ao ouvido da filha. “Costumo fazer todos os dias, para estimular a audição. Ela ouve bem, mas como não tem a visão, também trabalhamos a audição. Faço quatro a cinco vezes ao dia”, disse

Hellen lembrou a alegria do primeiro sorriso dado pela filha, o que, de acordo com ela, demorou. “O meu primeiro filho sorriu muito cedo. A Maria não tinha esse sorriso através de som. Hoje, se eu faço uma gracinha com ela, ela sorri. Isso só começou depois de sete meses de vida. Isso foi uma vitória”, comentou.

Conforme Hellen, a cadeira adaptável tem elevações na posição correta para que Maria não tenha a integridade física afetada no futuro. Doações para a realização do brechó podem ser feitas pelo contato (92) 99230-6470.

