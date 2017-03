Mais de 150 mil pessoas saíram de Manaus durante feriado de carnaval

Com o feriado de carnaval, foi intensa a movimentação na Ponte Phelipe Dou (Rio Negro) e Am-010, as duas principais saídas de Manaus. Um total de 370 autos de infração foi registrado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito. Segundo o comandante do BPTran, Major PM Keliton, a estimativa de saída de veículos da capital Manaus nas saídas localizadas na Ponte Rio Negro foi de aproximadamente 30 mil carros; na Barreira AM-010 e BR-174 foram 45 mil veículos. O total é de 150 mil pessoas saindo de Manaus no período de 24 de fevereiro a 1 de Março.

As infrações mais recorrentes foram falta do uso do cinto de segurança (70); crianças sem o uso do dispositivo de segurança (23); condutores sem habilitação (9); CNH vencida (10); veículos com licenciamento atrasado (53); condutores alcoolizados (3). Um acidente foi registrado nas rodovias Estaduais. Não houve vítima fatal.

Ainda de acordo com o major, as fiscalizações continuam durante toda esta quarta-feira (1) e foram intensificadas nas duas entradas, visto que muitas pessoas estão voltando hoje de sítios e municípios próximos.

