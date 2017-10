Mais de 700 kg de drogas são apreendidos no Amazonas após troca de tiros entre traficantes e policiais

Uma carga de 776 kg de drogas foi apreendida na sexta-feira (6) em Tabatinga, município localizado a 1.108 km de Manaus e na tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru). Os entorpecentes foram interceptados durante operação da Polícia Federal com apoio das Polícias Civil e Militar do Amazonas. A fiscalização ocorreu depois que dois policiais que atuam na Base Anzol ficaram feridos durante uma troca de tiros com traficantes.

A polícia informou à Rede Amazônica que a ação contou com a ajuda de cães farejadores. Policiais da Operação Sentinela encontraram mais de meia tonelada de maconha tipo “Skank” e pasta base de cocaína. As drogas estavam em uma ilha, próximo da comunidade Belém do Solimões. Uma lancha usada pelos traficantes para transportar a droga também foi apreendida.

Na madrugada de sexta, houve um confronto durante fiscalização da guarnição da base anzol no rio solimões, a 55 km de distância da sede de Tabatinga.

As vítimas são um policial civil e outro militar. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo e transferidos para um hospital de Manaus, na sexta. A polícia não comunicou o estado de saúde das vítimas.

Dez policiais e bombeiros de Manaus devem ajudar nas buscas pelos criminosos que trocaram tiros com a guarnição da Base Anzol. O reforço policial enviado de Manaus e Tabatinga para prestar auxílio no local é composto por um delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investigadores do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e do Comando de Operações Especiais (COE).

Três mergulhadores do Corpo de Bombeiros devem tentar recuperar um fuzil 762 e uma pistola ponto quarenta. O armamento que pertence as Polícias Militar e Civil caiu no Rio Solimões durante a troca de tiros com os bandidos.

A polícia suspeita que os criminosos que atiraram contra a guarnição da Base Anzol pertençam a um grupo de narcotraficantes que atua na região da tríplice fronteira. Um brasileiro e um colombiano foram trazidos para a Delegacia da Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

A Base Anzol foi instalada em Tabatinga para auxiliar no combate ao narcotráfico na tríplice fronteira com a fiscalização de embarcações que trafegam por aquele trecho do Rio Solimões.