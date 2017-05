Mais de R$ 170 mil são apreendidos em operação contra tráfico de drogas, em Manaus

Quatro homens foram presos e R$ 172 mil em espécie foram apreendidos durante a operação “Pacificador”, deflagrada pela Polícia na manhã desta sexta-feira (5). A ação foi realizada em 3 bairros da Zona Sul da capital. Um dos suspeitos, Geilke Leandro Gonçalves Corrêa, de 32 anos, foi identificado como um dos gerentes de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Estado. Segundo a Polícia, Leandro também é suspeito de lavar dinheiro e reter cartões do programa Bolsa Família de supostos clientes, que pegavam dinheiro emprestado.

Além do dinheiro, três pistolas com numeração raspada, munições, notebooks, diversos cartões de crédito, documentos, cartões do programa federal bolsa família, uma balança e aproximadamente 4 kg de drogas foram apreendidos durante operação que reuniu 290 policiais civis e militares.

A polícia cumpriu 25 mandados de busca e apreensão nos bairros Morro da Liberdade, São Lázaro, Betânia, na Zona Sul de Manaus.

“Essa operação foi deflagrada em razão aos diversos casos de homicídio motivados pelo tráfico de drogas, acerto de contas e tomada de território. A operação vai ter desdobramentos”, afirmou o o secretário adjunto da Polícia Civil, o delegado Ivo Martins.

Nas primeiras horas da manhã, foram presos Geilke Leandro Gonçalves Corrêa, de 32 anos, Marcone Oliveira de Alencar, 33 anos, Edilailton Macêdo dos Santos, 39 anos e Cainan Freitas, 19 anos.

Geilke Leandro, conhecido como “Júnior Guerreiro” foi detido na rua João Pessoa, no bairro São Lázaro. Ele é suspeito de lavar dinheiro do tráfico e fazer serviços de agiotagem. “Nosso alvo principal era o Leandro, que era uma espécie de gerente do tráfico. Ele recebia dinheiro do tráfico e lavava dinheiro com a compra de apartamentos. Ele também ficava com o cartão do bolsa família e emprestava a juros”, disse o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres.

Além de R$ 172 mil em espécie, a polícia encontrou com Leandro um revólver calibre 38, dois notebooks, pen drives e diversos cartões do programa Bolsa Família.

O montante de R$ 172 mil foi encontrado na casa de um dos suspeitos (Foto: Ive Rylo/G1AM)

Durante a coletiva, Leandro afirmou que o dinheiro encontrado na casa dele é advindo do suor de seu trabalho. “Esse dinheiro é fruto do meu trabalho. Sou abençoado por Deus, graças a Deus”, disse.

Sobre a arma, Leandro afirmou que usava para proteção de sua família. “Eu tenho essa arma para defender a minha família. Já fui assaltado várias vezes”, afirmou.

Também foram presos Marcone Oliveira de Alencar, de 33 anos, na casa dele, na rua Ceará, no bairro Santa Luzia. Com ele foi encontrado 120 munições de revólver calibre 38 e de pistolas. Além de duas balanças de precisão e porções de maconha e cocaína.

Edilailton Macêdo, de 39 anos foi preso no bairro da Paz, com uma pistola PT 840. Também foi detido Cainan Freitas de 19 anos, em cumprimento a um mandado de prisão. Os outros suspeitos não quiseram falar com a imprensa.

Abordagens a veículos

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, tenente-coronel da Polícia Militar Cláudio Silva foram feitas 492 abordagens a veículos nos bairros cobertos pela operação. “Foram 43 autuações, 31 veículos removidos, 1 CNH recolhida e 4 CRLV recolhidas”, apontou.

Segundo ele, as ações nos bairros da Zona Sul vão continuar. “Temos várias ações na região Sul, onde sabemos que é pontual o problema de tráfico de drogas. Vamos continuar combatendo”, disse.

Contingente

Participaram da operação, 180 policiais civis e 110 policiais militares que atuam no Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Comando de Policiamento Metropolitano (CPM). Além de Funcionários do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que também auxiliaram na ação.