Malaba Jam Festival faz campanha de doações para grupo Raio de Sol, em Manaus

O lançamento do Malaba Jam Festival, nesta quarta-feira (5), terá também a abertura da campanha oficial para arrecadar doações para o grupo Raio de Sol. O evento acontece a partir das 19h, com entrada gratuita, no Largo São Sebastião, no Centro, em parceria com o Tacacá na Bossa.

A entidade – que completa 15 anos em 2017 e oferece apoio social, psicológico e pedagógico a portadores de doenças no sangue – atende a 68 pacientes em vulnerabilidade social, em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), a maioria do interior do Amazonas.

“Geralmente são pessoas de baixa renda. Elas ficam com a imunidade baixa de uma maneira severa e, para responder ao processo, precisam de uma alimentação adequada”, informa a vice-presidente do Grupo Raio de Sol, Márcia Baraúna, ressaltando que, neste caso, existe uma necessidade maior de massas pré-cozidas, principalmente para as crianças. “A entidade também recebe doações de itens da cesta básica como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar e leite”.