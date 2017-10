Manaus: delegacia de mobilidade urbana

Arthur resolverá problema de mobilidade transformando órgãos de transporte e trânsito em delegacia

Os problemas de mobilidade em Manaus são muitos e já a algum tempo o prefeito Artur não apresenta nenhuma solução consistente, optando por anunciar isso e aquilo, sem efetivamente concentrar esforços em uma solução que tenha início, meio e fim, perecendo até mesmo ter desistido de enfrentar o problema.

Projetos abandonados como o monotrilho, outros defendidos e anunciados, como o BRT, para depois ser abandonado também, viagens badaladíssimas a outras cidades, até ao exterior, para supostamente verificar soluções, plano de mobilidade esquecido. Esta é a realidade da mobilidade na cidade de Manaus.

Agora, como em um passe de mágica, o prefeito presidenciável tira da cartola uma ideia brilhante: juntar os dois órgãos de mobilidade, MANAUSTRANS e SMTU e criar uma “Delegacia de Mobilidade Urbana”, pois anunciou que precisa de um delegado para cuidar da mobilidade.

Certamente Artur, que tem pessoas sem nenhuma experiência em transporte ou trânsito tomando conta dos dois órgãos, deve achar que um delegado terá as soluções técnicas de que a cidade necessita. Uma ideia fabulosa do homem que se acha capaz de governar o país.

Enquanto isso a população irá continuar convivendo com o congestionamento, os ônibus lotados, terminais tomados por camelôs e a incerteza de dias melhores.