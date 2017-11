Manaus é a segunda pior cidade para dirigir, aponta pesquisa

Uma pesquisa de satisfação realizada pelo aplicativo Waze e divulgada na sexta-feira (3) revelou, segundo a opinião dos usuários do app, que Manaus é a segunda pior cidade do Brasil para dirigir. A pesquisa Waze Driver Satisfaction Index 2017 analisou dados de 39 países e 217 cidades para criar uma única nota, que varia de satisfatório (10) a péssimo (1).

Em primeiro lugar na pesquisa aparece Florianópolis (SC), com índice de 3,98; na sequência aparece Manaus, com índice 4,21, seguida de João Pessoa (PB), com 4,58, Belém (PA), com 4,66 e Vitória (ES), com índice de 4,75.

De acordo com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Vinícius Diniz, ações de fiscalização devem ser intensificadas na capital, a fim de sensibilizar os motoristas a terem mais cuidado no trânsito.

“Isso é uma continuidade do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Segurança com todos os órgãos públicos de segurança, e o Detran faz parte. Vai ser sexta, sábado e domingo, vai ser constante essas operações. Não vão ser só nos finais de semana, vão ser durante a semana também. Isso é uma forma de prevenir que as pessoas documentem seus carros, que as pessoas tenham conscientização no trânsito, que parem de beber, porque a Lei Seca vai funcionar muito. Nós gostaríamos que as pessoas tivessem consciência. Quer beber, pega um táxi, pega um Uber, pra que não tenha problema, pra que não passe constrangimento”, afirmou o diretor.

Pesquisa

A pesquisa do aplicativo Waze mede seis atributos qualitativos e quantitativos para fornecer um panorama sobre a experiência geral dos motoristas em cidades e países em todo o mundo, dentre os quais:

Nível de trânsito (quão frequentes e quão ruins são os congestionamentos);

Segurança nas vias (como número de acidentes, condições climáticas);

Qualidade das vias e infraestrutura;

Serviços ao motorista (como acesso a postos de gasolina e boas opções de estacionamento);

Fator Econômico e Social (como acesso a carros, aumento ou baixa dos preços de gasolina);

“Wazyness”, que representa o quão boa (ou ruim) é a rede de Wazers em termos de ajuda aos colegas motoristas.

Melhores cidades