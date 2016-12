Manaus registra mais de 15 mortes violentas entre sexta e segunda

Na sexta, estudante Paulo Henrique Nascimento de Lima, de 15 anos, foi assassinado com tiro de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (16), no Coaroado, na Zona Leste de Manaus. Dois homens armados invadiram o apartamento onde o adolescente morava e mataram o jovem enquanto ele dormia em uma rede.

No sábado (17), oito pessoas foram assinadas. Dentre elas, um idoso de 85 anos esfaqueado pela neta de 14 anos. A adolescente disse ter cometido o crime porque o avô era pedófilo. Ainda na noite de sábado, dois homens foram mortos no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

No domingo, outras cinco pessoas foram mortas. Um dos crimes ocorreu no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. No local, o corpo de um homem foi encontrado ao lado de um campo de futebol na rua Nossa Senhora do Carmo. Ele estava amordaçado, com as mãos e os pés amarrados com pedaços de tecido. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), ele foi vítima de agressão física.

Nas primeiras horas de segunda-feira (19), quatro pessoas foram assassinadas na capital. Entre elas um homem de 35 anos atingido a tiros. Ele foi encontrado dentro do apartamento onde morava no Águas Claras, Zona Norte.

O delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins, disse que houve um fim de semana atípico, mas que quatro suspeitos dos crimes foram presos.

“Foi um fim de semana atípico, fazia muito tempo que a gente não tinha um grande número de ocorrências, mas é importante que se diga que dessas ocorrências, quatro já têm autoria definida, inclusive já tem gente apreendida, como a adolescente que matou o avô. Outras ocorrências já têm delimitação de autoria e nós vamos intensificar as investigações para descobrir todos esses casos e dar os devidos encaminhamentos. Alguns casos relacionados ao tráfico de drogas, alguns a briga de bar, teve o caso da neta que matou o avô, enfim”, disse.

Fonte: G1