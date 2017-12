Manauscult divulga resultado preliminar de edital de apoio para bandas e blocos de Carnaval

Ao todo, 80 propostas apresentadas para Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) foram habilitadas para o recebimento de apoio para realização de bandas e blocos de rua no carnaval do próximo ano. O edital nº 009/2017 estabelece apoio de palco, som e iluminação.

O resultado preliminar foi publicado na edição 4265, do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 15/12, e também pode ser consultado no portal Viva Manaus.