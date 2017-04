Mecânico é assassinado a tiros enquanto esperava esposa em rua de Manaus

De acordo com a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava no cruzamento da Rua Vicente Reis com a travessa João Pessoa, por volta das 14h. O homem aguardava pela esposa, quando foi surpreendido pelo autor do crime, que chegou ao local a pé. A vítima foi alvejada com oito disparos, que o atingiram na cabeça, no tórax e no punho esquerdo.