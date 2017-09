Médicos diplomados no exterior fazem prova de revalidação do diploma

Oito mil e setecentas pessoas fizeram nesse domingo (24) a primeira etapa para revalidação de diploma de cursos de medicina realizados no exterior. O exame do Revalida permite o reconhecimento da graduação e a permissão para que os médicos exerçam a profissão no Brasil. A prova foi aplicada em 10 capitais

Os brasileiros foram a maioria dos inscritos para a realização do exame, representando 59% dos participantes. Médicos de outros 56 países também fazeram a prova. Entre os estrangeiros, a maior parte foram de bolivianos, com 16%, seguidos dos cubanos, com 10%.

O gabarito preliminar será publicado na quarta-feira. Já o resultado da primeira etapa deve sair em novembro. A segunda fase da prova testará a habilidade clínica dos candidatos e será realizada em março de 2018.