Menina é encontrada três horas após ser levada em carro roubado no AM

A empresária Léa Seixas, de 41 anos, agora tem um motivo a mais para comemorar o aniversário, ocorrido no sábado (11). Por volta das 22h, ela e a irmã Marinelva Serra, de 53 anos, foram levar encomendas em um hostel na Rua Ramos Ferreira, no Centro de Manaus, quando dois assaltantes roubaram o carro delas com a filha, Dannayla Seixas, de 3 anos, dentro. A menina foi reencontrada cerca de três horas depois. “Melhor presente”, diz a mãe.

Dannayla dormia na cadeirinha do carro quando foi levada pelos assaltantes. A tia, que estava dirgindo o veículo, contou que ação foi rápida.

“Eu vi um homem vestido com roupa social se aproximando do carro e fiquei de olho na minha irmã, que estava tirando as coisas do porta-malas, achei que ele fosse entrar no hostel. Quando vi, ele entrou no lado do passageiro e veio outro pelo meu lado. Um deles queria que eu fosse pro banco traseiro e o outro mandou eu sair e me puxou pra fora. Nem deu tempo de pegar a menina” relembra Marinelva.

Mulher postou foto da menina nas redes sociais

informando paradeiro (Foto: Reprodução/Facebook)

As irmãs começaram a gritar por socorro e convidados de uma festa que acontecia nas proximidades saíram para ajudar, inclusive dois policiais. Elas foram no carro com os policiais a procura do veículo roubado e acreditam ter passado pela criança sem tê-la visto.

“A gente estava olhando o carro, nem olhamos para a rua porque não imaginamos que eles teriam tirado ela [sic] do carro”, diz Léa.

Dannayla estava a poucos metros de onde o carro da família fora roubado. Uma família encontrou a menina e postou fotos dela nas redes sociais e enviou para a polícia. Um tio da menina, que é policial militar, foi informado do paradeiro da sobrinha e informou aos pais.

O tio PM foi o primeiro a chegar na casa da família que a encontrou, na Rua Ferreira Pena, mas a menina estava assustada e não oi reconheceu. Foi só quando viu os pais que ela ficou mais calma. “Ela correu para mim e me abraçou. A gente estava desesperado e ela, muito assustada. Nem agradecemos direito à pessoa que a encontrou. Queria até dizer que eu marquei a casa dela e reservei essa data especial para ir até ela agradecer pela atitude”, diz Danis Seixas, 34, pai da criança. “Ontem foi meu aniversário. [Reencontrá-la] foi meu melhor presente”, garante Léa.

Dannayla é a caçula de três filhos do casal. Os pais contam que depois que ela ficou mais calma depois de chegar em casa e conseguiu dormir bem. O carro, um modelo Logan, de cor cinza e placa NOS 3483, continua desaparecido.

Dannayla estava com família que a encontrou na rua (Foto: Suelen Gonçalves/G1 AM)