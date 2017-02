Menino de 2 anos morre soterrado em deslizamento de terra em Manaus

Um menino, de dois anos, e sua mãe, de 30, foram soterrados em um deslizamento durante chuva na manhã desta quarta-feira (1), na Rua Santo Antônio, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A criança chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. A mãe segue internada.

De acordo com informações de moradores, o deslizamento ocorreu por volta de 6h. O imóvel atingido funcionava como uma padaria e residência – onde estavam o menino, a mãe, padrasto e irmã adolescente.

Familiares das vítimas disseram que a criança e a mãe dormiam nos fundos do imóvel no momento do deslizamento. A adolescente não chegou a ser soterrada, pois estava em um cômodo mais próximo da frente da casa, onde funcionava uma padaria. O padrasto do menino trabalhava fazendo pães no instante do ocorrido.

“Não sabemos para onde vamos e tudo foi destruído. Meu irmão tinha engolido muita lama com água. Os vizinhos tentaram reanimá-lo e depois levaram para o hospital”, disse a adolescente ao G1.

Parte da frente do imóvel não foi atingida (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando a equipe de socorro chegou ao local, as vítimas já tinham sido retiradas por vizinhos. Mãe e filho foram levados ao Hospital Platão Araújo.

O técnico da Defesa Civil, Edinaldo Afonso, informou que o imóvel será interditado e demolido. A área é considerada de risco desde 2005, segundo ele.

Afonso disse ainda que o deslizamento foi influenciado pela força da água e pelo lixo jogado na encosta.

A família deverá receber auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Mãe e filho foram soterrados por volta de 6h (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)

Imóvel atingido fica no bairro Cidade de Deus (Foto: Adneison Severiano/G1 AM)