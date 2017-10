Messi garante vitória e classificação da Argentina para a Copa de 2018

A Argentina começou a partida da noite desta terça-feira (10), em Quito, com um susto, ao sofrer um gol do Equador aos 35 segundos do primeiro tempo. Mas a equipe virou o jogo e terminou com uma vitória de 3 a 1. Foram três gols de Messi, que se tornou o herói da classificação para a Copa do Mundo de 2018 e o maior artilheiro das eliminatórias sul-americanas, com 21 gols.

O resultado levou os argentinos ao terceiro lugar da classificação, com 28 pontos, enquanto o Chile, seu principal concorrente, foi derrotado pelo Brasil, em São Paulo, por 3 a 0. Foram dois gols de Gabriel Jesus e um de Paulinho. A seleção brasileira terminou as eliminatórias em primeiro lugar, com 41 pontos, seguida de Uruguai (31), Argentina (28) e Colômbia (27), os quatro classificados diretamente para a Copa da Rússia, em 2018.

O quinto colocado foi o Peru que, com 26 pontos, vai disputar a repescagem com a Nova Zelândia, representante da Oceania. Entre os sul-americanos, terminaram eliminados Chile, Paraguai, Equador, Bolívia e Venezuela. Os resultados da 18ª e última rodada das eliminatórias foram: Brasil 3 a 0 Chile; Paraguai 0 a 1 Venezuela; Equador 1 a 3 Argentina; Peru 1 a 1 Colômbia e Uruguai 4 a 2 Bolívia.