Meteorologia faz alerta de tempestades para sete estados

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para todas as regiões do país para este fim de semana.

Nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o alerta se deve as tempestades. De acordo com o aviso, além da chuva intensa, essas regiões devem registrar ventos muito fortes, que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Em alguns lugares pode chover granizo.

Existe o risco de corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Se você está em alguma localidade atingida por tempestade, não se abrigue debaixo de árvores, perto de torres de transmissão ou das placas de propaganda, porque elas podem cair. Além disso, atraem raios. Então, mesmo se estiver dentro de algum veículo, fique longe de árvores, torres ou placas.

Para evitar sobrecarga e curto-circuito na rede elétrica, é recomendável também desligar o quadro geral de energia.

Outro alerta é de seca e abrange os estados de Tocantins e Goiás, inclusive o Distrito Federal. E também Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

Além dos riscos para o meio ambiente, como os incêndios florestais, existe perigo também para a saúde dos moradores, que podem sentir ressecamento na pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

A orientação é beber bastante líquido, evitar atividades físicas ao ar livre, não ficar no sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante na pele e umidificar o ambiente. Quem não tiver umidificador pode estender toalhas molhadas pela casa ou colocar um pouco de água em bacias.

Já em todo o litoral do Rio de Janeiro e no litoral sul do Espírito Santo, os ventos fortes podem causar ressaca no fim de semana.

E não custa nada lembrar que, em caso de emergência, o ideal é pedir ajuda à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, no 193.