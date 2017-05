Ministros do Planejamento e da Fazenda defendem manutenção das reformas

Os ministros do Planejamento, Dyogo Oliveira, e da Fazenda, Henrique Meirelles, defenderam, nesta terça-feira, a manutenção das reformas trabalhista e previdênciária no Congresso Nacional, apesar da crise política enfrentada pelo país.

Eles participaram do seminário Financiamento e Garantias para a Infraestrutura com representantes da indústria, construção e do setor financeiro, em São Paulo. O fórum foi promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Base, a ABDIB.

Durante a apresentação, Henrique Meirelles rebateu as críticas feitas sobre a reforma da Previdência, entre elas a de que a mudança vai privilegiar os mais ricos. Meirelles evitou conversar com a imprensa e deixou o local sem responder as perguntas dos jornalistas.

Já o ministro Dyogo Oliveira destacou a importância de garantir investimentos em infraestrutura, tanto por parte do estado como da iniciativa privada, por meio de programa de financiamento do BNDES, que, segundo o ministro será lançado em breve, e prevê parte da captação dos projetos através da emissão de títulos para o mercado, os debêntures.